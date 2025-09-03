logo pulso
Seguridad

Otra vez un taxi en choque de tres vehículos en Av. Universidad

La unidad impactó a un Chevy y lo proyectó contra un camión urbano

Por Pulso Online

Septiembre 03, 2025 01:35 p.m.
A
Choque en Universidad deja daños materiales.

Choque en Universidad deja daños materiales.

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial sobre Avenida Universidad, a la altura de la calle Doroteo Arango en la colonia El Paseo, con dirección al Distribuidor Juárez.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando un taxi impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Chevy, lo que provocó que éste se proyectara contra un camión de transporte urbano que se encontraba detenido en un semáforo en rojo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron al conductor del Chevy y a un menor de edad que lo acompañaba, quienes únicamente presentaron golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

