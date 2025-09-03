Cae otro individuo por secuestro en Villa Hidalgo

VILLA HIDALGO.- Otro sujeto más fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado por el caso de un secuestro ocurrido en junio de este año en el municipio de Villa Hidalgo, con lo que suman ya al menos tres detenidos, pues dos más ya están en el penal de La Pila bajo proceso con prisión preventiva.

La nueva orden de aprehensión fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación en contra de Óscar “N” por su probable participación en el delito de secuestro agravado, con el fin de presentarlo ante la autoridad judicial.

La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias al tener conocimiento de los hechos ocurridos en junio de 2025, cuando el ahora detenido, en compañía de las otras personas, presumiblemente privó de su libertad de manera ilegal a la víctima en la comunidad de San Lorenzo, Villa Hidalgo.

Derivado de ello, personal adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la FGE, integró la carpeta de investigación, la cual fue judicializada y presentada ante un Juez de control, quien obsequió la orden de aprehensión respectiva.

Por lo tanto, elementos de la PDI iniciaron la búsqueda del imputado, y mediante un operativo de vigilancia, se logró su captura en calles de la colonia Tierra Blanca de la capital potosina, donde se le informó del motivo de su arresto, así como de los derechos que le asisten como persona en calidad de detención.

Tras una certificación médica, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde estará a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Cabe señalar que en días pasados también se detuvo por el mismo hecho a Víctor “N” y Carlos “N”, quienes se encuentran en el penal de La Pila en donde se les inició el proceso penal respectivo con prisión preventiva y a ellos se les dieron tres meses para la investigación complementaria.