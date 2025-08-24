Asesinan a un profesor, para robarle su camioneta

Por resistirse a un asalto, un profesor fue baleado y asesinado por delincuentes, quienes lo despojaron de su camioneta en el fraccionamiento Capricornio y fue trasladado a un hospital a donde llegó ya sin signos vitales.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas del viernes, cuando el profesor de nombre Ángel de unos 70 años de edad, se desplazaba a bordo de su camioneta por las calles de Virgo y Neptuno, de la colonia referida.

En ese sitio fue interceptado por delincuentes, quienes lo obligaron a detenerse exigiéndole que les entregara su camioneta, pero él mostró resistencia y entonces le dispararon a quemarropa.

De esta forma los maleantes se apoderaron de la unidad para luego huir con rumbo desconocido, dejando al afectado tirado en el piso con fuertes lesiones.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital del Issste pero por desgracia los médicos indicaron que ya había fallecido víctima de las lesiones.

Agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron el área para que personal de Servicios Periciales realizara la inspección respectiva en busca de indicios.

Asimismo, elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias sobre el incidente y la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los autores del crimen.