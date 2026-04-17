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Paseo familiar acaba en tragedia en río Tampaón

Dos mujeres fueron arrastradas por la corriente y una de falleció

Por Redacción

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Paseo familiar acaba en tragedia en río Tampaón

CIUDAD VALLES.- Una tragedia ocurrió en la delegación de El Pujal, luego de que dos mujeres cayeran accidentalmente a una poza con remolino en el río Tampaón, lo que provocó la muerte de una de ellas de 17 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, la familia se encontraba conviviendo y bañándose en el afluente cuando, en un descuido, dos mujeres fueron arrastradas hacia una zona profunda donde se forma un remolino, quedando sumergidas por varios minutos.

Un familiar que se percató de la situación pidió ayuda de inmediato, por lo que pescadores que se encontraban cerca acudieron al auxilio y lograron sacar a ambas del agua.

Una de ellas, identificada como Esmeralda Santos Hernández, de 26 años de edad y con embarazo, fue rescatada con vida, aunque requirió atención médica.

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Sin embargo, la otra víctima, Lucero "N", de 17 años, ya no contaba con signos vitales al momento de ser llevada a la orilla.

Al sitio acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y policías, quienes tomaron conocimiento.

Ambas mujeres tenían su domicilio en la colonia Solidaridad. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes tras este lamentable suceso.

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