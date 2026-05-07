logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

"Pican" a menor en riña campal en la San Felipe

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
"Pican" a menor en riña campal en la San Felipe

Menores de edad protagonizaron una descomunal riña en la colonia San Felipe, en donde hubo un herido por arma blanca y elementos de la Guardia Civil de Soledad lograron la detención de siete participantes, incluyendo al principal agresor.

Fue la noche del pasado martes, cuando se reportó que en la avenida San Lorenzo, en la colonia antes mencionada, dos grupos de adolescentes se enfrascaban en una riña callejera dándose con todo.

Los policías de Soledad dieron respuesta al auxilio, logrando el arresto de siete de los participantes, en edades de entre 15 y 17 años.

Uno de ellos, identificado como William "N", fue señalado de intento de homicidio al "picar" con un arma blanca a su rival, el cual fue atendido y llevado a un hospital a recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Todos los involucrados fueron arrestados y más tarde se pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que la persona atacada recibe atención en el nosocomio.

Las autoridades exhortan a los padres de familia a poner atención a sus hijos para que no tengan estos comportamientos desde temprana edad ya que de adultos pueden convertirse en potenciales delincuentes. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro
Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro

Incendio de tráiler afecta circulación en la México-Querétaro

SLP

Pulso Online

Las autoridades no han informado las causas del incendio ni reportan personas lesionadas hasta el momento.

Logra FGR vinculación a proceso de 27 personas por delitos federales
Logra FGR vinculación a proceso de 27 personas por delitos federales

Logra FGR vinculación a proceso de 27 personas por delitos federales

SLP

Redacción

En abril, se aseguraron 18 armas de fuego, ocho cargadores, dos mil 862 cartuchos y diversas drogas

Phishing: fraude digital prende alertas en SLP
Phishing: fraude digital prende alertas en SLP

Phishing: fraude digital prende alertas en SLP

SLP

Redacción

La Policía Cibernética pidió extremar precauciones ante casos de phishing y robo de datos

Trabajador de ingenio muere arrollado por el tren
Trabajador de ingenio muere arrollado por el tren

Trabajador de ingenio muere arrollado por el tren

SLP

Huasteca Hoy

Fue encontrado sin vida sobre las vías, a la altura de la colonia Plan de Ayala