"Pican" a menor en riña campal en la San Felipe

Menores de edad protagonizaron una descomunal riña en la colonia San Felipe, en donde hubo un herido por arma blanca y elementos de la Guardia Civil de Soledad lograron la detención de siete participantes, incluyendo al principal agresor.

Fue la noche del pasado martes, cuando se reportó que en la avenida San Lorenzo, en la colonia antes mencionada, dos grupos de adolescentes se enfrascaban en una riña callejera dándose con todo.

Los policías de Soledad dieron respuesta al auxilio, logrando el arresto de siete de los participantes, en edades de entre 15 y 17 años.

Uno de ellos, identificado como William "N", fue señalado de intento de homicidio al "picar" con un arma blanca a su rival, el cual fue atendido y llevado a un hospital a recibir atención médica.

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Todos los involucrados fueron arrestados y más tarde se pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que la persona atacada recibe atención en el nosocomio.

Las autoridades exhortan a los padres de familia a poner atención a sus hijos para que no tengan estos comportamientos desde temprana edad ya que de adultos pueden convertirse en potenciales delincuentes.