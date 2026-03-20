Pide SSPC pide regulación policial ante muertes de motociclistas
Destaca Juárez Hernández la falta de cursos y el incumplimiento de normas
Ante las muertes diarias de motociclistas en el estado, es urgente que exista mayor regulación de las policías municipales, exhortó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Acciones de la autoridad
Lamentó que, a diferencia de los conductores de automóviles, quienes conducen una motocicleta no suelen tomar un curso para la correcta conducción y conocimiento de los Reglamentos de Tránsito, factores que inciden en el incremento de accidentes.
En entrevista, criticó que un buen porcentaje de motociclistas no solo no respetan las normas de vialidad, sino que omiten portar casco de seguridad, elemento indispensable para prevenir mayores lesiones en caso de incidentes.
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Guardia Civil Estatal y vigilancia
Reveló que durante los operativos de vigilancia de la Guardia Civil Estatal (GCE), es común detectar que usuarios de ese transporte aumentan la velocidad cuando perciben la presencia de los oficiales, es decir, retar a la autoridad para "que lo persiga".
"Sí impacta la cultura que tiene la sociedad respecto a utilizar los vehículos. No lo hacen con las medidas necesarias, ni tampoco se documentan", manifestó.
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