Pierde el control y choca contra camioneta en Av. Chapultepec

La tarde de este viernes se registró un accidente vial sobre avenida Parque Chapultepec, casi en la esquina con avenida Sierra Vista, al poniente de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil que descendía de la zona de El Pedregal perdió el control, se salió del camino y terminó ingresando a un lote baldío ubicado a un costado del autolavado Pedregal Luxury & Detailing.

En su trayectoria, el vehículo impactó contra una camioneta que se encontraba detenida, en espera de ingresar al establecimiento. Tras el choque, el automóvil quedó incrustado contra la malla metálica del predio, causando daños en la estructura.

