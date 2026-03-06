Pierde el control y choca contra camioneta en Av. Chapultepec
El vehículo se salió del camino y terminó en un lote contiguo a un autolavado
La tarde de este viernes se registró un accidente vial sobre avenida Parque Chapultepec, casi en la esquina con avenida Sierra Vista, al poniente de la capital potosina.
De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil que descendía de la zona de El Pedregal perdió el control, se salió del camino y terminó ingresando a un lote baldío ubicado a un costado del autolavado Pedregal Luxury & Detailing.
En su trayectoria, el vehículo impactó contra una camioneta que se encontraba detenida, en espera de ingresar al establecimiento. Tras el choque, el automóvil quedó incrustado contra la malla metálica del predio, causando daños en la estructura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Pierde el control y choca contra camioneta en Av. Chapultepec
Redacción
El vehículo se salió del camino y terminó en un lote contiguo a un autolavado
Detienen a hombre con "cristal" en Abastos
Pulso Online
La SSPC capitalina realizó un operativo en calle Legumbres
Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales
Redacción
Accidente por alcance en el puente Coronel Romero provocó solo daños materiales.