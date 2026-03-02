logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Policía localiza camioneta robada en Jalisco

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Policía localiza camioneta robada en Jalisco

Oficiales de la Dirección General de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital lograron la localización y recuperación de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco.

Fue en patrullajes preventivos realizados en la comunidad Mesa de Conejos, que detectaron en condiciones de abandono y abierta una camioneta Nissan NP 300 de caja seca. Al verificar el estatus de la unidad, se informó que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco, por lo que los agentes municipales procedieron con el resguardo.

Posteriormente, se realizó el informe del hallazgo a la autoridad ministerial para que sea esta autoridad quien continúe con las investigaciones correspondientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen tres en operativo en Villa de Reyes
Caen tres en operativo en Villa de Reyes

Caen tres en operativo en Villa de Reyes

SLP

Redacción

SSPC reporta aseguramiento de armas y droga.

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada
Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

SLP

Redacción

El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado
Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

SLP

Redacción

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas
Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

SLP

Redacción

El suceso se registro la madrugada de este domingo