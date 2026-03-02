Policía localiza camioneta robada en Jalisco

Oficiales de la Dirección General de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital lograron la localización y recuperación de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco.

Fue en patrullajes preventivos realizados en la comunidad Mesa de Conejos, que detectaron en condiciones de abandono y abierta una camioneta Nissan NP 300 de caja seca. Al verificar el estatus de la unidad, se informó que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco, por lo que los agentes municipales procedieron con el resguardo.

Posteriormente, se realizó el informe del hallazgo a la autoridad ministerial para que sea esta autoridad quien continúe con las investigaciones correspondientes.