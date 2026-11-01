Por abuso hacia sus alumnas, apresan a profesor
Según las indagaciones, les pedía besos en la mejilla en el salón de clases
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Un profesor identificado como Concepción N., fue aprehendido en la capital potosina por la Fiscalía General del por el delito de abuso sexual calificado en agravio al menos cinco de sus alumnas.
Las investigaciones se originaron en años de 2023, cuando padres de familia presentaron denuncias luego de que varias personas menores de edad señalaran al docente por presuntos tocamientos inapropiados dentro de un salón de clases.
Las víctimas también refirieron que las jalaba de los brazos hacia él para pedirles besos en la mejilla.
A partir de estos señalamientos, la Fiscalía potosina integró cinco carpetas de investigación y reunió los elementos correspondientes para solicitar ante un Juez de Control una orden de aprehensión contra el señalado, la cual fue concedida.
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Agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Concepción "N" al norte de la ciudad y tras informarle sobre sus derechos, fue trasladado al centro penitenciario de la Delegación La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial, en espera de su audiencia inicial.
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