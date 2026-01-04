Por agredir a su ex esposa individuo fue encarcelado

logo pulso
Enero 04, 2026 03:00 a.m.
En atención a un auxilio ciudadano, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de un hombre señalado por violencia familiar en calles del fraccionamiento Albea ubicado en la zona norte.

De acuerdo con el reporte, una ciudadana solicitó el apoyo policial ya que al desplazarse a bordo de su vehículo en la avenida de las Torres del citado fraccionamiento, su ex pareja la interceptó, abriendo la puerta lateral donde comenzó a agredirla físicamente.

La mujer logró zafarse y avanzó algunos metros, donde su expareja continuó con las agresiones, causando también daños en el espejo lateral del automóvil. Ante la situación de riesgo, la afectada se comunicó a Puerta Violeta, quienes enviaron de inmediato la solicitud de presencia policial.

De esta manera, los oficiales municipales lograron detener al señalado, Guillermo "N" de 35 años, quien fue informado del motivo de su detención por la probable comisión del delito de violencia familiar.

Finalmente, se procedió con la puesta a disposición ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.

