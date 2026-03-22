Por alcance, choca carro en la avenida Juárez

Al circular por la avenida Juárez, cerca del bulevar Rocha Cordero, un automóvil se impactó por alcance contra otro vehículo, quedando prácticamente inservible en cuanto a los daños materiales pero no hubo personas lesionadas.

Fue cerca del mediodía de este sábado, que el automóvil Volkswagen Jetta de color café, circulaba por la avenida Juárez en dirección a la avenida Salvador Nava.

En determinado momento, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma se impactó de frente contra la parte posterior de otro vehículo, cuyo conductor después de esto se retiró del sitio sin que reclamara posibles daños materiales.

El auto Jetta acabó destrozado de la parte frontal y no pudo seguir rodando, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, pero a su llegada ya el otro vehículo participante se había retirado del lugar.

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El caso no pasó a mayores ya que el propietario del carro se haría cargo de sus daños materiales y no hubo reclamaciones de terceros.