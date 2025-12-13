Por alcance, impactan en puente Los Pinos

El puente de la carretera a Rioverde y la Avenida de los Pinos, fue escenario de un aparatoso choque por alcance entra dos vehículos, el cual dejó daños materiales de consideración pero por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue alrededor de las cuatro y media de la tarde de este viernes, cuando una camioneta JAC color blanco, se desplazaba por los carriles centrales de la carretera a Rioverde en dirección al distribuidor Juárez.

Fue en la cima del puente de la Avenida de los Pinos, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Nissan Altima de color guinda, que en esos momentos se desplazaba por ahí y cuyo conductor disminuía su velocidad debido a la afluencia vehicular.

Por el fuerte golpe, al carro quedó con fuertes daños en la parte trasera, tanto la cajuela como la defensa y ya no pudo seguir rodando.

Posteriormente, elementos de la Guardia Civil de Soledad llegaron a tomar conocimiento del hecho, en espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños.