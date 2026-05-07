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Por amenazas y daños, arrestan a tres vándalos

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Por amenazas y daños, arrestan a tres vándalos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presuntas amenazas, y a otro más por presuntos daños; dichas acciones se llevaron a cabo en las colonias Valle de Cactus y Foresta, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Los agentes municipales se presentaron en la calle De la Tuna, en la colonia Valle de Cactus, donde un hombre indicó que dos individuos lo agredían de forma verbal y exigían que saliera de su casa.

En el lugar fueron ubicados los reportados, y luego de varios minutos de diálogo se identificaron como Concepción "N" de 21 años y Jesús "N" de 35, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, José "N" de 40 años, fue detectado en la Avenida José de Gálvez, a la altura de la colonia Foresta, cuando un ciudadano relató que, al negarse a que limpiara su parabrisas, éste reaccionó de forma agresiva rompiendo el vidrio de su vehículo, por lo que pidió proceder legalmente en su contra.

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A todos se les hizo saber que serían detenidos por presuntas amenazas y presuntos daños, respectivamente, para después seguir el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

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