Por ataque a policías le dan cuatro años de cárcel

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años, un mes y 15 días de prisión ordinaria en contra de un individuo, por su responsabilidad en los delitos de ataque peligroso y contra la salud, en hechos ocurridos en el municipio de Ciudad del Maíz.

El señalado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que, al transitar sobre la carretera federal 80, a la altura de la comunidad La Italiana, se le marcara el alto y presuntamente realizara detonaciones de arma de fuego en contra de los agentes, siendo asegurado tras un operativo.

Al momento de su detención, le fueron localizadas dos armas de fuego, así como 55 bolsitas con una sustancia con características del "cristal" y 25 bolsitas con marihuana.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se llevó a cabo el control de la detención, mismo que fue calificado de legal por el Juez de Control.

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Posteriormente, el caso avanzó conforme a las etapas del sistema de justicia penal, hasta que la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio correspondiente, que derivó en la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá realizar dos pagos económicos como parte de la reparación del daño causado.