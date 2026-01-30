Por desaparición de personas sujeto es aprehendido

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor Alonso "N", por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición de personas cometida por particulares.

El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control, en virtud de que el imputado había sido declarado sustraído de la acción de la justicia, por lo que se ordenó su conducción inmediata ante la autoridad judicial sin previa citación, a efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia correspondiente.

La detención del imputado se realizó en la colonia La Ilusión, en el municipio de Rioverde, en donde se le dio lectura a los derechos constitucionales que le asisten como persona detenida y se le practicó un certificado médico.

Posteriormente, el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de la región, donde quedó a disposición del Juez de control, a fin de que se desarrolle la audiencia correspondiente y se determine su situación jurídica.

