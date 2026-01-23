logo pulso
Seguridad

Por escandalosos, acaban tras las rejas

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Por escandalosos, acaban tras las rejas

Dos hombres y dos mujeres que escandalizaban en la Alameda, se lanzaron contra policías municipales y acabaron en las celdas preventivas a disposición de la Fiscalía, además uno cargaba arma blanca.

De acuerdo al reporte de los hechos, los agentes de la Policía Municipal realizaba patrullajes de seguridad en el Centro Histórico, cuando al circular sobre la calle Manuel José Othón, a un costado de la Alameda, notaron como un hombre estaba alterando el orden público, por lo que detuvieron la unidad policial para verificar la situación.

Al establecer contacto con el señalado, Aniel de Jesús "N" de 20 años de edad, los oficiales le indicaron la falta administrativa cometida y procedieron a una inspección preventiva de seguridad, encontrándole en posesión de una arma blanca, por lo que se le indicó el probable hecho constitutivo de delito de portación de arma prohibida.

En ese momento, un hombre y dos mujeres, arribaron al lugar con la intención de evitar el aseguramiento, agrediendo a los agentes aprehensores, siendo necesaria la presencia de más oficiales para restablecer el orden.

Ante la agresión en el ejercicio de sus funciones, se procedió con la detención de Jan "N" de 21 años, Aidé "N" de 20 años y Maricela "N" de 42 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

