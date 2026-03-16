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Seguridad

Por presuntos delitos viales, arrestan a dos conductores

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Por presuntos delitos viales, arrestan a dos conductores

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y a otro por su presunta participación en un hecho de tránsito, los arrestos ocurrieron en las colonias Cactus y Genovevo Rivas Guillén Segunda Sección, derivado de la presencia policiaca desplegada en la demarcación.

En un caso, los agentes municipales se presentaron en avenida Cordillera Oriental, a la altura de la colonia Cactus, donde ubicaron a un individuo que manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria, mismo al que le dieron alcance y después de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 34 años.

Posteriormente, en la avenida Genovevo Rivas Guillén, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Segunda Sección, se presentó un incidente vial, donde testigos señalaron al supuesto responsable, mismo que dijo llamarse Martín "N" de 35 años.

A ambos les informaron que serían detenidos por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y por su presunta participación en un hecho de tránsito, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirán el trámite respectivo.

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