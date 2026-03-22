Por secuestrar a un menor de edad, procesan a individuo

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de José Juan "N", por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, derivado de la litigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Este sujeto fue detenido en flagrancia, luego de que la víctima solicitara auxilio, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas No Localizadas o Desaparecidas, instancia que integró la carpeta de investigación y llevó el caso ante la autoridad judicial.

De acuerdo con los datos de prueba, los hechos ocurrieron el pasado once de marzo sobre la carretera 37, a la altura de la calle Sagitario, en la colonia Moderna del municipio de Villa de Reyes, donde el imputado, presuntamente en compañía de otras personas, interceptó con armas de fuego a la víctima de 16 años de edad, quien viajaba en un vehículo acompañado de otras personas.

Posteriormente, el señalado habría sometido físicamente al adolescente, para después privarlo de su libertad y trasladarlo contra su voluntad a un inmueble ubicado en la misma demarcación, donde presuntamente continuó agrediéndolo con la finalidad de obtener información.

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Más tarde, la víctima logró escapar y pedir auxilio a elementos de seguridad, quienes acudieron al sitio y realizaron la detención en flagrancia del imputado, a quien además le fue localizada una mochila con diversas bolsas con marihuana.

José Juan "N" fue conducido a la audiencia correspondiente, donde agentes fiscales expusieron los datos de prueba suficientes, con lo que el Juez de Control decretó el auto de vinculación a proceso por el delito referido y le dictaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada; además, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.