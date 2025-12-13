Por violar a una menor, le dan 22 años de cárcel

TAMAZUNCHALE.- Un juez dictó sentencia de 22 años de prisión, a un hombre acusado de ultrajar a una menor de edad en Tamazunchale.

La Fiscalía General del Estado informó este viernes, que se obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión para Francisco "N", por el delito de violación agravada, en concurso real homogéneo con el mismo ilícito.

Se detalló que de acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, el ahora sentenciado habría abusado sexualmente de una menor de edad de identidad reservada en distintas ocasiones.

Por ello, la FGE inició las investigaciones correspondientes para llevar al señalado ante la autoridad judicial mediante una orden de aprehensión.

Una vez que la Policía de Investigación logró su captura en el municipio de Tamazunchale, el imputado fue vinculado a proceso y se desarrolló un procedimiento penal en su contra conforme a derecho.

Durante la audiencia de juicio oral, la Fiscalía acreditó su responsabilidad en los hechos, por lo que la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria e impuso 22 años de prisión, además de dos sanciones monetarias: una por concepto de reparación del daño y otra de carácter pecuniario.

El sentenciado permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región durante el tiempo señalado, periodo en el cual también quedarán suspendidos sus derechos políticos y civiles.