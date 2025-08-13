Por violentas, arrestan a 5 personas en “Chole”

Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres y a dos mujeres por presunta violencia familiar, esto en labores enfocadas a combatir la incidencia delictiva.

El primer arresto se realizó en la calle Sierra Hermosa de la colonia La Sierra, donde los agentes municipales acudieron en respuesta a un reporte , donde fueron recibidos por la parte afectada quien señaló a su pareja de agredirla de forma física y verbal, teniendo contacto con el reportado quien se identificó como José “N” de 35 años de edad.

En la calle Dátil de la colonia Valle de Cactus, se arrestó a Adelina “N” de 50 años de edad, quien agredió a su hermano de forma física y verbal, pidiendo que se procediera legalmente en su contra.

Por otro lado, en la calle Arco de la Libertad de la colonia Arcos de San Pedro, se detuvo a Sonia “N” de 35 años de edad y a Juan “N” de 38 años de edad, quienes agredieron físicamente causando lesiones a una mujer y a su hijo menor de edad, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por los presuntos delitos de violencia familiar, y agresión y lesiones, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde determinarán su situación legal.