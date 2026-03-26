Presunta fardera es sorprendida en Aurrerá
En atención a un reporte ciudadano, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer por presunto robo, esto en la Bodega Aurrerá de la colonia Jardines del Valle.
Oficiales femeninas acudieron al supermercado, el cual se ubica en la carretera a Rioverde y avenida Ricardo B. Anaya, en la colonia Jardines del Valle, donde personal del lugar informó que tenían retenida a una mujer que intentó sustraer mercancía sin pagar.
Policías soledenses se acercaron con la reportada, y después de entrevistarla se identificó como María "N" de 38 años, a quien le encontraron productos de las áreas de juguetería, papelería, dulcería, de bebé y de higiene personal, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.
A la denunciada se le dio a conocer que sería detenida por presunto robo, y después fue presentada ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.
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