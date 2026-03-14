logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Presunto homicida se escondía en los Estados Unidos

Participó en una riña donde hubo un muerto y heridos, en la Tercera Chica

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Presunto homicida se escondía en los Estados Unidos

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Vicente "N", por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa.

Los anterior deriva de lo ocurrido en mayo de 2024, en la colonia Tercera Chica en esta capital, cuando el ahora detenido junto con más personas, lesionaron a varias personas con un arma blanca y antes de retirarse habría accionado una pistola, provocándole una herida a la víctima que derivó en su deceso, cuando recibía atención médica en un hospital. 

Derivado de las investigaciones realizadas y la recopilación de los datos de prueba necesarios para la debida integración de la carpeta de investigación, se obtuvo el mandamiento judicial en contra del probable responsable girado por un Juez de Control. 

Al efectuar estrategias de inteligencia, la PDI estableció el paradero de esta persona en una ciudad de Estados Unidos de América, por lo que realizaron las acciones necesarias para capturarlo y regresarlo a territorio potosino, donde enfrentará su proceso penal respectivo; en tanto, José Vicente "N" fue ingresado al centro penitenciario de la Delegación La Pila. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo
Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

SLP

Redacción

Fuego activó a cuerpos de emergencia

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos
Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

SLP

Redacción

Bomberos controlaron el fuego; sólo hubo daños materiales.

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca
Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

SLP

Redacción

Más de 600 elementos vigilarán el partido.

Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP
Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

SLP

Redacción

Refuerzan seguridad ante vacaciones.