Procesan a depravado por supuesta violación

CIUDAD VALLES.- Un joven que estaba acusado de agredir de manera física y sexual a una persona con quién tiene parentesco familiar, fue vinculado a proceso y seguirá en prisión. Los litigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvieron la vinculación a proceso de Mario "N" por los delitos de violación, violencia familiar en concurso real con el delito de lesiones.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando la víctima denunció que el imputado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, la agredió físicamente en el rostro y posteriormente realizó actos de índole sexual en su contra sin su consentimiento -no se mencionó en qué municipio ocurrió el hecho.

Agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación con la que se obtuvo el mandamiento judicial correspondiente. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión e ingresaron al señalado a un centro de reinserción social de la región.