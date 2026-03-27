Procesan a huasteco por violación a discapacitada

TAMPAMOLÓN.- Un juez vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva, contra un hombre que está acusado de haber atacado de manera sexual a una mujer con discapacidad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se dictó la vinculación a proceso de Fernando "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación específica en concurso real homogéneo con violación específica agravada.

Esta persona fue detenida por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGE, derivada de una denuncia por hechos registrados el 12 de diciembre de 2024, en la colonia Panorámica, del municipio de Tampamolón Corona. Personal de la FGE integró la carpeta correspondiente y promovieron la acción penal, estableciendo que el señalado presuntamente condujo a la víctima, una mujer con discapacidad, a un área despoblada, donde habría cometido el ilícito sin su consentimiento.

Durante la continuación de la audiencia inicial, los Agentes Fiscales expusieron datos de prueba suficientes, mismos que fueron analizados por la Juez de Control, quien resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Fernando "N" por los delitos señalados.

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Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de la región; además, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.