logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Procesan a individuo por portación de arma de fuego

Por Redacción

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a individuo por portación de arma de fuego

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Víctor "N", por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Al realizar recorridos de seguridad sobre la calle Parque Nara, en la colonia Colinas del Parque, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, lanzó hacia un lote baldío un objeto, motivo por el cual detuvieron la marcha de la patrulla para hacer una revisión.

Al momento de la detención, las autoridades policiales le aseguraron un arma de fuego tipo pistola, abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles del mismo calibre; al no contar con el permiso correspondiente, Víctor "N" fue detenido y puesto a disposición de la autoridad federal, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. Reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de Víctor "N", quien obtuvo medidas cautelares, las cuales incumplió, por lo que la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión y lo puso a disposición del juez de control que lo requirió.

Posteriormente, la autoridad judicial vinculó a proceso a Víctor "N", por el delito señalado y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso
Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso

Cae hombre con pistola en Colinas del Parque; ya fue vinculado a proceso

SLP

Redacción

Intentó deshacerse del arma al ver a policías, pero fue detenido

Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes
Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga y vehículos robados

Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen
Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen

Denuncian presunto abuso policial contra estudiante en Plaza del Carmen

SLP

Redacción

Video difundido en redes sociales muestra la detención; ciudadanos señalan uso de la fuerza sin motivo claro

Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza
Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza

Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza

SLP

Redacción

El presunto ladrón tomó el vehículo con las víctimas dentro; tras un forcejeo perdió el control y huyó