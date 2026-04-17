Procesan a individuo por portación de arma de fuego

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Víctor "N", por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Al realizar recorridos de seguridad sobre la calle Parque Nara, en la colonia Colinas del Parque, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, lanzó hacia un lote baldío un objeto, motivo por el cual detuvieron la marcha de la patrulla para hacer una revisión.

Al momento de la detención, las autoridades policiales le aseguraron un arma de fuego tipo pistola, abastecida con un cargador y cinco cartuchos útiles del mismo calibre; al no contar con el permiso correspondiente, Víctor "N" fue detenido y puesto a disposición de la autoridad federal, quien inició la carpeta de investigación correspondiente. Reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de Víctor "N", quien obtuvo medidas cautelares, las cuales incumplió, por lo que la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión y lo puso a disposición del juez de control que lo requirió.

Posteriormente, la autoridad judicial vinculó a proceso a Víctor "N", por el delito señalado y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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