Procesan a sujeto por homicidio de policía federal

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Bruno "N", por su posible participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, en contra de elementos de la Policía Federal Ministerial.

De acuerdo con las indagatorias, el cinco de diciembre de 2023, la FGR en la entidad, inició una carpeta de investigación en atención a una denuncia anónima, en la cual informaban que gente armada vendía drogas en la colonia Progreso, en la capital de San Luis Potosí.

Al realizar los trabajos de investigación correspondientes, elementos de la Policía Federal Ministerial fueron atacados con armas de fuego, lo que ocasionó que uno perdiera la vida y otro resultara lesionado.

Derivado de las estrategias de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, se logró identificar y detener a seis de los agresores, de los cuales cinco ya se encuentran vinculados a proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que respecta a Bruno "N", el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, presentó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.