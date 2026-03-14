Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio

Un incendio presuntamente provocado consumió tres vehículos de comerciantes ladrilleros en Salvador Nava y Avenida Observatorio.

El reporte se dio cerca de las 00:00 de este sábado, por lo que al sitio acudieron bomberos y personal de Protección Civil, quienes sofocaron el fuego de los tres vehículos de carga.

La camioneta de tres toneladas y dos camiones plataforma se encontraban estacionados en el área donde se dedican a vender el material para construcción.

Los daños fueron cuantiosos, pero no se reportan heridos por la quema.

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