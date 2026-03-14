Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio
Los hecho la madrugada de este sábado a la altura del Puente Pemex
Un incendio presuntamente provocado consumió tres vehículos de comerciantes ladrilleros en Salvador Nava y Avenida Observatorio.
El reporte se dio cerca de las 00:00 de este sábado, por lo que al sitio acudieron bomberos y personal de Protección Civil, quienes sofocaron el fuego de los tres vehículos de carga.
La camioneta de tres toneladas y dos camiones plataforma se encontraban estacionados en el área donde se dedican a vender el material para construcción.
Los daños fueron cuantiosos, pero no se reportan heridos por la quema.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Queman vehículo a otro elemento de la GCE en Cd. Valles
Hombres en moto ingresaron a su propiedad, arrojaron gasolina y le prendieron fuego
no te pierdas estas noticias
Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio
Redacción
Los hecho la madrugada de este sábado a la altura del Puente Pemex
Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad
Pulso Online
Hasta las 11:00 horas, las autoridades continuaban con labores para salvaguardar a la población
Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago
Redacción
El incidente ocurrió a las 07:00 horas y no se reportaron lesionados en el accidente.