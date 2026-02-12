Rapiña en volcadura de tráiler con cerveza en la carrtera ´57
En cuestión de minutos, varias personas comenzaron a llevarse parte de la carga
La volcadura de un tráiler que transportaba cerveza desató actos de rapiña la noche de ayer en la carretera 57, a la altura de La Pila, en dirección al Distribuidor Juárez. La unidad quedó recostada sobre la cuneta central, lo que provocó el cierre de ambos carriles y generó intenso tráfico en la zona.
Tras el accidente, decenas de cajas quedaron esparcidas sobre el pavimento, junto con botellas rotas y otras intactas. En cuestión de minutos, varias personas comenzaron a llevarse parte de la carga antes de que arribaran las autoridades.
Elementos de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad.
Hasta el momento no se ha informado si hubo personas lesionadas.
