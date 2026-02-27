Rauda camioneta se estampa contra un poste metálico

Una camioneta propiedad de una empresa de seguridad privada quedó con fuertes daños materiales luego de impactarse contra un poste metálico de alumbrado público cuando circulaba por la avenida prolongación Salk, al sur de la ciudad.

Los hechos se suscitaron poco antes de las 08:00 de la mañana de este jueves, cuando la camioneta Power Ram tipo pick up, de una empresa de seguridad privada, circulaba a alta velocidad por la avenida Prolongación Salk.

Fue a la altura del fraccionamiento Joyas del Aguaje, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma la unidad se impactó de frente contra un poste metálico de alumbrado público que se ubica sobre la banqueta de la avenida.

A causa del golpe la camioneta acabó destrozada de la parte frontal y no pudo seguir rodando, aunque por suerte el conductor no presentó golpes fuertes en el hecho.

Al sitio llegaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, a fin de tomar conocimiento del accidente y la camioneta fue retirada para ser enviada a una pensión a fin de que se garantice el pago de los daños causados, finalmente fueron dos postes de alumbrado los afectados ya que el que fue chocado jaló al otro contiguo que también terminó doblado desde su base.