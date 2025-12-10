Recuperan camioneta robada, en Av. Dalias

En patrullajes preventivos en el cuadrante oriente, oficiales de la Policía Municipal realizaron el hallazgo de una camioneta tipo pick up que contaba con reporte de robo, la unidad fue depositada en una pensión y se notificó a la autoridad ministerial para continuar las investigaciones correspondientes.

Al circular sobre la calle Aralias y avenida Dalias, en la colonia Dalias del Llano, los agentes municipales localizaron en condiciones de abandono una camioneta marca Chevrolet Avalanche en color rojo, la cual además estaba mal estacionada.

Al no tener contacto con el propietario o posibles tripulantes en el lugar, los oficiales consultaron el sistema único de información policial del C4 Municipal, siendo informados que la unidad contaba con reporte de robo de menos de 24 horas.

Ante el hallazgo se procedió con el resguardo de la camioneta a una pensión y se notificó a la FGE para realizar las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí