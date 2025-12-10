logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Recuperan camioneta robada, en Av. Dalias

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Recuperan camioneta robada, en Av. Dalias

En patrullajes preventivos en el cuadrante oriente, oficiales de la Policía Municipal realizaron el hallazgo de una camioneta tipo pick up que contaba con reporte de robo, la unidad fue depositada en una pensión y se notificó a la autoridad ministerial para continuar las investigaciones correspondientes.

Al circular sobre la calle Aralias y avenida Dalias, en la colonia Dalias del Llano, los agentes municipales localizaron en condiciones de abandono una camioneta marca Chevrolet Avalanche en color rojo, la cual además estaba mal estacionada.

Al no tener contacto con el propietario o posibles tripulantes en el lugar, los oficiales consultaron el sistema único de información policial del C4 Municipal, siendo informados que la unidad contaba con reporte de robo de menos de 24 horas.

Ante el hallazgo se procedió con el resguardo de la camioneta a una pensión y se notificó a la FGE para realizar las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote
Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

SLP

Redacción

Detenidos tras denuncia en El Zapote; juez dicta prisión preventiva.

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás
Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

SLP

El Universal

FGESLP obtiene condena tras ataque con arma blanca

Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca
Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

SLP

Redacción

El cuerpo fue encontrado con aparente disparo en la cabeza en el domicilio de Prolongación Coronel Romero

Hallan sin vida a un hombre en el río Valles
Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un masculino de entre 55 y 60 años de edad