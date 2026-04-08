Recuperan camionetas robadas, una desvalijada

Dos camionetas con reporte de robo, una de ellas totalmente desvalijada, fueron recuperadas por elementos de la Policía Municipal capitalina luego de encontrarlas en distintas zonas de la ciudad, esto como resultado de los patrullajes de seguridad.

La primera unidad recuperada es una camioneta marca Chevrolet Silverado color azul, la cual estaba en visibles condiciones de desvalijamiento, tanto interior como exterior, ubicada en calles de la colonia Estrella, en la colonia Rural Atlas.

Al verificar los datos, se informó que contaba con reporte de robo de menos de 24 horas en la colonia División del Norte.

La segunda unidad recuperada fue a través de una revisión preventiva realizada en un retén ubicado en la colonia Tequisquiapan, donde una mujer conducía una camioneta Dodge Ram color plata, misma que no mostró ningún documento que acreditara la propiedad de la unidad.

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La base de datos policial del C4 Municipal informó que la unidad contaba con reporte con violencia del año 2023 en la Carretera a San Juan – Jalisco.

En ambos casos, los reportes de los hallazgos se canalizaron a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones. Los datos de las unidades fueron añadidos a la Plataforma Digital.