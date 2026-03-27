Recuperan un semental hurtado en V. de Zaragoza

La Fiscalía General del Estado, por medio de elementos de la Policía de Investigación, aseguró un semoviente que había sido reportado como sustraído en la localidad Puerta de las Andanas, en el municipio de Zaragoza. Derivado del reporte sobre la posible comisión del delito de abigeato, personal operativo de la PDI implementó acciones de búsqueda en la zona, logrando ubicar un toro de color negro, raza criolla, con un peso aproximado de 300 kilogramos.

El semoviente fue plenamente identificado por la víctima como de su propiedad, por lo que se procedió a su aseguramiento y posterior entrega bajo resguardo del afectado. Los hechos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Combate al Abigeato, quien continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de este caso.