Reducen carriles en carretera a Matehuala por obras

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado informó de la reducción de carriles sobre la carretera a Matehuala, a la altura de Enrique Estrada, en ambos sentidos.

Esto, porque están realizándose trabajos en el Puesto de Atención Ciudadana (PAC), donde hay maniobras con grúas como parte de la instalación de infraestructura del arco y módulo de seguridad.

Elementos de la Guardia Civil Estatal mantienen presencia en la zona para agilizar la circulación y brindar seguridad a las y los automovilistas.

Se invitó a la población a no difundir información no verificada y mantenerse informada a través de canales oficiales.

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