Refuerzan vigilancia en carreteras de SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) reforzará la coordinación con autoridades federales para fortalecer la vigilancia en carreteras de San Luis Potosí, ante la próxima temporada vacacional.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, participó en una reunión de trabajo con mandos de la Guardia Nacional, encabezada por el coordinador estatal Jorge Enrique Martínez Medina, para definir acciones de seguridad en vías federales y estatales.

Durante el encuentro se informó que ya se tiene listo el operativo integral que se desplegará en el periodo vacacional con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de quienes transitan por la entidad.

En la reunión también se presentaron resultados de operativos recientes en carreteras. Rafael Mendoza Salazar, titular de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, informó sobre la detención de 17 personas presuntamente relacionadas con distintos delitos.

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De ellas, 13 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y cuatro ante la Fiscalía General del Estado.

Además, se reportó el aseguramiento de aproximadamente 195 mil litros de hidrocarburo, así como la intervención en un predio que derivó en una orden técnica de investigación en coordinación con la FGR y la Guardia Nacional, donde se recuperó un vehículo con reporte de robo y diversas autopartes.