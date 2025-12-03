Relevan a jefe de la GCE en la Huasteca
Sergio Eguía Rodríguez sustituirá a José Joaquín Martínez, según se informó este miércoles
CIUDAD VALLES.- El comandante José Joaquín Martínez Aguilar fue relevado del cargo y, a partir de este jueves, será el nuevo Jefe de Operaciones en San Luis Potosí.
Aunque no se ha emitido un comunicado oficial respecto a los cambios al interior de la Guardia Civil Estatal (GCE), Martínez Aguilar confirmó que deja la comandancia regional de la institución en la zona Huasteca.
Para ocupar ese puesto llega Sergio Eguía Rodríguez, quien ha ocupado diversos cargos en l GCE, incluso, estuvo al frente de la corporación en la zona altiplano.
El nuevo Jefe de Operaciones estuvo diez meses a cargo de la región Huasteca, sin que existiera una denuncia formal o queja en su contra.
También hubo cambios en las regiones Centro, Media y Altiplano, que se darían a conocer en breve.
