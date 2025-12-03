logo pulso
Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Seguridad

Relevan a jefe de la GCE en la Huasteca

Sergio Eguía Rodríguez sustituirá a José Joaquín Martínez, según se informó este miércoles

Por Huasteca Hoy

Diciembre 03, 2025 04:37 p.m.
A
José Joaquín Martínez Aguilar / Foto: Huasteca Hoy

José Joaquín Martínez Aguilar / Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- El comandante José Joaquín Martínez Aguilar fue relevado del cargo y, a partir de este jueves, será el nuevo Jefe de Operaciones en San Luis Potosí.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial respecto a los cambios al interior de la Guardia Civil Estatal (GCE), Martínez Aguilar confirmó que deja la comandancia regional de la institución en la zona Huasteca.

Para ocupar ese puesto llega Sergio Eguía Rodríguez, quien ha ocupado diversos cargos en l GCE, incluso, estuvo al frente de la corporación en la zona altiplano.

El nuevo Jefe de Operaciones estuvo diez meses a cargo de la región Huasteca, sin que existiera una denuncia formal o queja en su contra.

También hubo cambios en las regiones Centro, Media y Altiplano, que se darían a conocer en breve. 

Ataque a la GCE en Ciudad Valles concluye con dos detenidos

Los agentes aseguraron un vehículo con reporte de robo, armas largas y cartuchos útiles

Huasteca Hoy

Sergio Eguía Rodríguez sustituirá a José Joaquín Martínez, según se informó este miércoles

