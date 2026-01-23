Rentó un auto y ya no quiso devolverlo

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza ya que se negó a entregar un carro que había rentado.

La carpeta de investigación fue integrada por agentes del Ministerio Público, luego de que la víctima presentara una denuncia en la que señaló que el imputado alquiló un vehículo marca Nissan, tipo March, y posteriormente se negó a devolverlo.

Derivado de estos hechos, el personal litigador judicializó la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente ante un Juez de Control, quien la concedió tras analizar los datos de prueba presentados.

Para dar cumplimiento al mandamiento judicial, agentes de la PDI localizaron al imputado en el exterior de una plaza comercial ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a quien le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos constitucionales.

Posteriormente, Víctor "N" fue trasladado para su certificación médica y recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.