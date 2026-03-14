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Seguridad

Repartidor es arrollado en la Av. Sierra Leona

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Repartidor es arrollado en la Av. Sierra Leona

Un repartidor de comida por aplicación resultó con golpes luego de que fue arrollado por una camioneta, esto en el cruce de las avenidas Sierra Leona y Chapultepec, en la colonia Cumbres de San Luis.

El hecho tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este viernes, cuando el joven motociclista circulaba sobre avenida Chapultepec, y en la avenida Sierra Leona fue arrollado por  una camioneta Chevrolet Captiva de color gris, que en esos momentos se desplazaba por ahí.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al joven que presentaba algunos golpes, pero no ameritaba traslado al hospital.

Peritos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del incidente en espera de que los involucrados llegaran a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.

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Cabe referir que, ante el percance, varios compañeros del motociclista, también repartidores, acudieron al lugar para apoyarlo aunque por suerte no era nada de gravedad. 

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