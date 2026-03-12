logo pulso
Seguridad

Reporta SSPC estatal 37 detenidos por diversos delitos

Aseguran droga y vehículos con reporte de robo.

Por Redacción

Marzo 12, 2026 05:16 p.m.
A
Reporta SSPC estatal 37 detenidos por diversos delitos

Un total de 37 personas fueron detenidas en distintos operativos de seguridad realizados en San Luis Potosí, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).

De acuerdo con un reporte oficial, las detenciones derivaron de acciones de vigilancia e inteligencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de la entidad.

Las personas fueron aseguradas por su probable participación en delitos como robo, violencia familiar, allanamiento, portación de armas prohibidas, delitos contra la seguridad de tránsito y posesión de estupefacientes.

En los operativos también se decomisaron 263.4 gramos de marihuana y 36 dosis de una sustancia con características de "cristal", según el informe de la corporación.

Además, tres personas fueron detenidas por la presunta posesión de vehículos con reporte de robo, mientras que cuatro unidades en esa condición fueron aseguradas, dos de ellas localizadas por la División Caminos.

La dependencia estatal exhortó a la población a denunciar hechos delictivos, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad en la entidad.

