logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Fotogalería

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reportan a 38 personas detenidas durante un día

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Reportan a 38 personas detenidas durante un día

La Guardia Civil Estatal informó los resultados obtenidos en las últimas 24 horas como parte de los operativos realizados en el estado potosino, en donde resaltó la detención de 38 personas en diferentes hechos que podrían ser considerados constitutivos de delito.

Además, también se aseguraron catorce vehículos que tenían reporte de robo vigente, de los cuales tres son motocicletas y tres unidades de carga y/o de uso particular.

En los dispositivos para el combate al consumo y venta de droga, los agentes decomisaron 552.6 gramos de marihuana, 66 dosis de “cristal” o metanfetamina y ocho de cocaína.

Los trabajos para garantizar la paz dieron como resultado el aseguramiento de dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 10 cartuchos útiles, ocho armas prohibidas, ocho objetos metálicos utilizados para dañar neumáticos y un inhibidor de señal satelital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ilícito más recurrente ha sido el de posesión simple de droga, además de violencia familiar y otros.

A los presuntos infractores se les remitió ante las autoridades para que se les defina su situación legal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Alistan operativo por juego del Atlético en el Lastras
    Alistan operativo por juego del Atlético en el Lastras

    Alistan operativo por juego del Atlético en el Lastras

    SLP

    Redacción

    Este viernes 17 de octubre recibe la visita del Atlas de Guadalajara

    Tras agresión a la GCE, caen sospechosos de robo a transportistas
    Tras agresión a la GCE, caen sospechosos de robo a transportistas

    Tras agresión a la GCE, caen sospechosos de robo a transportistas

    SLP

    Redacción

    Los agentes detectaron a Arturo N. y Fernando N. con varias unidades en la carretera 57

    Dañan unidad de Red Metro con poncha llantas
    Dañan unidad de Red Metro con poncha llantas

    Dañan unidad de Red Metro con "poncha llantas"

    SLP

    Huasteca Hoy

    A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco
    A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

    A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

    SLP

    Redacción

    Fue sorprendido por maleantes, le dispararon a quemarropa y huyeron