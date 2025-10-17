Reportan a 38 personas detenidas durante un día

La Guardia Civil Estatal informó los resultados obtenidos en las últimas 24 horas como parte de los operativos realizados en el estado potosino, en donde resaltó la detención de 38 personas en diferentes hechos que podrían ser considerados constitutivos de delito.

Además, también se aseguraron catorce vehículos que tenían reporte de robo vigente, de los cuales tres son motocicletas y tres unidades de carga y/o de uso particular.

En los dispositivos para el combate al consumo y venta de droga, los agentes decomisaron 552.6 gramos de marihuana, 66 dosis de “cristal” o metanfetamina y ocho de cocaína.

Los trabajos para garantizar la paz dieron como resultado el aseguramiento de dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 10 cartuchos útiles, ocho armas prohibidas, ocho objetos metálicos utilizados para dañar neumáticos y un inhibidor de señal satelital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ilícito más recurrente ha sido el de posesión simple de droga, además de violencia familiar y otros.

A los presuntos infractores se les remitió ante las autoridades para que se les defina su situación legal.