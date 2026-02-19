Reportan daños en vehículo tras incendio en San Juan de Guadalupe
El siniestro se registró en terrenos en breña junto a prolongación Pedro Vallejo, cerca de campos deportivos
Un incendio de gran magnitud se registra esta tarde en la zona de la comunidad de San Juan de Guadalupe y límites con la General I. Martínez.
De acuerdo con el reporte, el siniestro se registra en terrenos en breña a un costado de la prolongación Pedro Vallejo, a la altura del número 2700.
Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la capital han acudido a la zona para combatir las llamas que alcanzaban varios metros de altura.
Derivado del siniestro, se reportó la quema de llantas y un vehículo, sin que se registraran personas lesionadas. (Video: Alberto Martínez/Pulso)
Foto: Alberto Martínez/Pulso
Foto: PC
Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo y acatar en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.
