Reportan daños en vehículo tras incendio en San Juan de Guadalupe

Un incendio de gran magnitud se registra esta tarde en la zona de la comunidad de San Juan de Guadalupe y límites con la General I. Martínez.

De acuerdo con el reporte, el siniestro se registra en terrenos en breña a un costado de la prolongación Pedro Vallejo, a la altura del número 2700.

Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la capital han acudido a la zona para combatir las llamas que alcanzaban varios metros de altura.

Derivado del siniestro, se reportó la quema de llantas y un vehículo, sin que se registraran personas lesionadas. ( Video: Alberto Martínez/Pulso)

?? | Incendio de gran magnitud en San Juan de Guadalupe moviliza a bomberos la tarde de este jueves.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo y acatar en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.