Reportan daños en vehículo tras incendio en San Juan de Guadalupe

El siniestro se registró en terrenos en breña junto a prolongación Pedro Vallejo, cerca de campos deportivos

Por Redacción

Febrero 19, 2026 02:01 p.m.
Foto: PC

Foto: PC

Un incendio de gran magnitud se registra esta tarde en la zona de la comunidad de San Juan de Guadalupe y límites con la General I. Martínez. 

De acuerdo con el reporte, el siniestro se registra en terrenos en breña a un costado de la prolongación Pedro Vallejo, a la altura del número 2700. 

Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la capital han acudido a la zona para combatir las llamas que alcanzaban varios metros de altura.

Derivado del siniestro, se reportó la quema de llantas y un vehículo, sin que se registraran personas lesionadas. (Video: Alberto Martínez/Pulso)

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: PC

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo y acatar en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.

