Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80
Los hechos, a la altura de la entrada a la Presa 'El Peaje'
Este jueves, se reportó el desgajamiento de un cerro sobre la carretera San Luis Potosí-Guadalajara (80).
Los hechos, a la altura de la entrada a la Presa del Peaje, donde no se registran lesionados, pero sí un vehículo dañado.
En la zona, ya hay presencia de corporaciones de seguridad.
