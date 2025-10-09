logo pulso
Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80

Los hechos, a la altura de la entrada a la Presa 'El Peaje'

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 09, 2025 02:07 p.m.
A
Foto: @somosproteccio1

Foto: @somosproteccio1

Este jueves, se reportó el desgajamiento de un cerro sobre la carretera San Luis Potosí-Guadalajara (80).

Los hechos, a la altura de la entrada a la Presa del Peaje, donde no se registran lesionados, pero sí un vehículo dañado.

En la zona, ya hay presencia de corporaciones de seguridad.  

