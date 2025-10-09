Cierran Río Españita por acumulación de agua

La Dirección de Policía Vial informó que esta mañana continúa el cierre a la circulación en el bulevar Río Españita.

En el desnivel del puente Manuel José Othón solo se permite el paso a vehículos altos, como camiones y transporte público.

Además, se registra llovizna en los cuadrantes centro y oriente de la capital potosina, por lo que se recomienda manejar con precaución.

