Cierran Río Españita por acumulación de agua
Solo vehículos altos pueden pasar por el puente Manuel José Othón
A
La Dirección de Policía Vial informó que esta mañana continúa el cierre a la circulación en el bulevar Río Españita.
En el desnivel del puente Manuel José Othón solo se permite el paso a vehículos altos, como camiones y transporte público.
Además, se registra llovizna en los cuadrantes centro y oriente de la capital potosina, por lo que se recomienda manejar con precaución.
