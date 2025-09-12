Reportan hallazgo de cuerpos calcinados en Mexquitic

La mañana de este viernes, se reportó la localización de dos cuerpos humanos con huellas de violencia, además de una camioneta Ford quemada.

El reporte de los hechos que movilizó a fuerzas de seguridad estatales, fue cerca de las 11:00 de la mañana.

El hallazgo fue dentro de una finca ubicada en la calle de Guanajuato y Los Pinos, en la comunidad de Cerrito de Jaral, en Mexquitic de Carmona. Se reportó que los cadáveres estaban calcinados.

Al sitio arribaron oficiales de la policía municipal como primeros respondientes, quienes aseguraron el área.

Luego, llegó la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que iniciaron con las primeras investigaciones, según se informa.