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Rescatan a 10 perritos en casa abandonada

Siete son cachorros recién nacidos y tres adultos, que fueron llevados a lugar seguro

Por Redacción

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan a 10 perritos en casa abandonada

Como resultado de la atención a un reporte ciudadano, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizaron el rescate de 10 caninos localizados dentro de una casa abandonada ubicada en la calle Doctor José López Hermosa, en la zona del Saucito.

Tras recibir el llamado, los agentes municipales acudieron al lugar, donde confirmaron la presencia de tres perros adultos y siete cachorros, activando de inmediato los protocolos correspondientes para su resguardo.

Mediante la coordinación con personal de Bienestar Animal, se llevó a cabo el traslado de los perritos al Centro Integral para el Bienestar Animal, donde recibirán atención y resguardo adecuado.

Aparentemente los perritos no tienen dueño y solamente se estaban quedando en el inmueble abandonado en donde nacieron los siete cachorros, por lo que se espera que busquen ser dados en adopción para encontrarles un lugar seguro.

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