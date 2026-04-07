Salvan a matrimonio de morir en incendio

Oficiales de la Policía Municipal y elementos del Cuerpo de Bomberos, atendieron el reporte de incendio de una vivienda ubicada en la colonia Popular, logrando sacar del interior a dos adultos mayores y su mascota, por lo que de esta forma les salvaron la vida.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio fue provocado por una veladora.

El hecho es registró la tarde de este domingo en la calle Coahuila, donde fueron requeridos los cuerpos de emergencia a través del Comité de Seguridad Ciudadana.

Vecinos alertaron de una intensa columna de humo, por lo que de inmediato los agentes municipales ingresaron para sacar a los moradores, una pareja de sexagenarios y su perrito de compañía y con ello evitaron que perdieran la vida.

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Enseguida, el cuerpo de bomberos ingresó para sofocar y controlar el incendio, presuntamente provocado por una veladora que los moradores habían dejado encendida.

Al lugar acudieron paramédicos del agrupamiento Tritón, quienes realizan la valoración pre-hospitalaria de las personas evacuadas, determinando que no era necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, los bomberos controlaron el incendio y los moradores fueron canalizados con sus familiares, quienes continuarán el proceso de evaluación de daños del inmueble afectado.