logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Salvan a matrimonio de morir en incendio

Su casa se quemó a causa de una veladora en la colonia Popular

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Salvan a matrimonio de morir en incendio

Oficiales de la Policía Municipal y elementos del Cuerpo de Bomberos, atendieron el reporte de incendio de una vivienda ubicada en la colonia Popular, logrando sacar del interior a dos adultos mayores y su mascota, por lo que de esta forma les salvaron la vida.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio fue provocado por una veladora.

El hecho es registró la tarde de este domingo en la calle Coahuila, donde fueron requeridos los cuerpos de emergencia a través del Comité de Seguridad Ciudadana.

Vecinos alertaron de una intensa columna de humo, por lo que de inmediato los agentes municipales ingresaron para sacar a los moradores, una pareja de sexagenarios y su perrito de compañía y con ello evitaron que perdieran la vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida, el cuerpo de bomberos ingresó para sofocar y controlar el incendio, presuntamente provocado por una veladora que los moradores habían dejado encendida.

Al lugar acudieron paramédicos del agrupamiento Tritón, quienes realizan la valoración pre-hospitalaria de las personas evacuadas, determinando que no era necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, los bomberos controlaron el incendio y los moradores fueron canalizados con sus familiares, quienes continuarán el proceso de evaluación de daños del inmueble afectado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Patrón, detenido por violencia contra su pareja
El Patrón, detenido por violencia contra su pareja

El Patrón, detenido por violencia contra su pareja

SLP

Pulso Online

El luchador potosino fue detenido tras denuncias de agresiones físicas y amenazas a su pareja.

Vuelca pipa y cae a barranco en Ciudad Valles; chofer sobrevive
Vuelca pipa y cae a barranco en Ciudad Valles; chofer sobrevive

Vuelca pipa y cae a barranco en Ciudad Valles; chofer sobrevive

SLP

Huasteca Hoy

La unidad salió de la carretera Valles–El Naranjo, a la altura del Mirador de Micos; el operador abandonó el lugar

VIDEO | Incendio en vivienda de la Buenos Aires; vecinos señalan posible robo
VIDEO | Incendio en vivienda de la Buenos Aires; vecinos señalan posible robo

VIDEO | Incendio en vivienda de la Buenos Aires; vecinos señalan posible robo

SLP

Redacción

El inmueble en Balvarena estaba sin moradores; no hay versión oficial sobre las causas

Lo detienen por robar en empresa donde laboraba
Lo detienen por robar en empresa donde laboraba

Lo detienen por robar en empresa donde laboraba

SLP

Redacción