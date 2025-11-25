Se investiga a policías capitalinos tras denuncia en redes: Villa Gutiérrez

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, anunció que la corporación abrió una investigación a raíz de la difusión en redes sociales de un video que muestra la detención de un joven por elementos municipales.

El funcionario aseguró que el caso será revisado a fondo para verificar si los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Villa Gutiérrez explicó que la detención derivó de una denuncia ciudadana recibida por la Secretaría sobre un posible hecho delictivo. Aunque dicha situación "no se acreditó", los agentes procedieron a la revisión de un grupo de jóvenes, momento en el que uno de ellos, según el secretario, reaccionó "de manera agresiva" hacia los policías. Este comportamiento puntualizó, no aparece en el video que circuló en redes sociales.

Ante la controversia generada por el material difundido, el titular de Seguridad capitalina informó que instruyó a la Dirección de Asuntos Internos para iniciar una investigación formal con el fin de determinar si la actuación de los elementos se apegó a los lineamientos operativos. Subrayó que la revisión será exhaustiva y se analizará cada etapa del procedimiento de detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Importante, entender el riesgo que implica uso de motocicleta: SSPC La adquisición de este medio se disparó tras la pandemia y como medio de trabajo, señala Villa Gutiérrez

"Lo que queremos es aclarar el contexto completo. Por ello pedí a Asuntos Internos que verifique si nuestros protocolos, que están perfectamente definidos, se cumplieron en cada momento", señaló.

El secretario añadió que, si se comprueba que hubo alguna omisión o violación a los protocolos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes.