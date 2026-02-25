Se quema tráiler en tramo Matehuala-Doctor Arroyo

Este miércoles se reportó el incendio de un tráiler sobre la carretera que comunica a Matehuala con Doctor Arroyo, en la zona limítrofe con Nuevo León.

El hecho se registró a la altura de la comunidad San Cayetano de Vacas, ya en territorio de Doctor Arroyo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría salido de la carpeta asfáltica tras un percance, lo que provocó que comenzara a arder hasta quedar prácticamente consumida por el fuego.

Aunque el incidente no generó afectaciones al flujo vehicular en los carriles, se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones, ya que cuerpos de emergencia se movilizaron para atender la situación.

