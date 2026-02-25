Por lesiones, sujeto es aprehendido en Matehuala

Personal de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de César "N", por su probable participación en el delito de lesiones, en hechos ocurridos en el municipio de Matehuala.

La persona afectada, de identidad reservada, acudió ante agentes del Ministerio Público de la Delegación Segunda para denunciar los hechos de los que resultó agraviada, lo que permitió integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Derivado de las indagatorias, una Jueza de control libró el mandato judicial, tras valorar los datos de prueba presentados por esta representación social, ordenando la detención del imputado.

Luego de su aseguramiento, a César "N" se le informaron sus derechos constitucionales, se le practicó la certificación médica legal y fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones, conforme a los protocolos establecidos. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la ciudad capital para su ingreso al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

