Conductor lesionado al chocar contra contención

Conductor de un Audi, resulta lesionado al chocar contra el muro de contención del puente del Sauce en Periférico Norte.

El accidente se registró cerca de las 05:30 de la mañana de hoy domingo. Cuando el conductor de de un Audi de color rojo que circulaba sobre periférico norte con dirección de carretera Matehuala a carretera Zacatecas, al llegar al puente de avenida del Sauce, pierde el control y choca con el muro de contención que divide ambos carriles.

Por el impacto se desprende el motor del vehículo. Para finalmente quedar volcado con el motor desprendido y obstruyendo el carril central.

Al sitio arribaron paramédicos de los Servicios Estatales de Salud quienes trasladaron al conductor para su valoración médica.

