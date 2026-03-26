Se queman tiraderos ilegales cerca de Periférico Poniente

Diversos basureros clandestinos ubicados en las inmediaciones del Anillo Periférico Poniente fueron consumidos durante un aparatoso incendio que rápidamente se expandió debido al fuerte viento, en total se quemaron más de 300 metros cuadrados de basura, pastizales y maleza seca pero no hubo tragedias humanas.

Fue la tarde de este miércoles que a las corporaciones de auxilio se reportó un incendio que se suscitaba cerca del Periférico Poniente y la comunidad El Charquillo, en el que había riesgo que las llamas llegaran a viviendas cercanas.

Una vivienda sí alcanzó a ser afectada y los vecinos de la zona iniciaron con el combate al fuego, al poco tiempo llegaron brigadistas de Protección Civil Estatal y del Cuerpo de Bomberos para proceder a extinguir las llamas que alcanzaban tamaño considerable y la columna de humo podía ser vista a gran distancia.

Los bomberos se percataron que por causa desconocida el fuego inició en un basurero clandestino de la zona y ante las ráfagas de viento las llamas se expandieron a través de la maleza seca hacia otros tiraderos a una distancia de 50 metros entre sí, quemándose en total más de 300 metros cuadrados de terreno.

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Luego de un tiempo considerable los socorristas pudieron extinguir el fuego en su totalidad y se retiraron no sin antes cerciorarse que las llamas no resurgieran, por suerte nadie resultó herido en este caso.